Аферисти зняли з картки тернополянина 49000 гривень

17/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Від псевдопрацівників банку потерпів 70-річний тернополянин. Зловмисники, дізнавшись дані банківської картки чоловіка, зняли з його рахунку  усі заощадження.

Як встановили правоохоронці, на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення, що його картку заблоковано. Він зателефонував за номером телефону, вказаному в повідомленні. Співрозмовник представився працівником служби безпеки банку і підтвердив, що нібито картку пенсіонера дійсно заблоковано. Для її розблокування тернополянину необхідно було назвати представнику фінустанови код, який надійшов  на його мобільний телефон.  Що й  потерпілий зробив. Після цього з рахунку зникли усі гроші.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Зловмисників розшукують.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,368 / 12.18m