Аферисти зняли з картки тернополянина 49000 гривень

17/01/2019 Розмір тексту:

Від псевдопрацівників банку потерпів 70-річний тернополянин. Зловмисники, дізнавшись дані банківської картки чоловіка, зняли з його рахунку усі заощадження.

Як встановили правоохоронці, на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення, що його картку заблоковано. Він зателефонував за номером телефону, вказаному в повідомленні. Співрозмовник представився працівником служби безпеки банку і підтвердив, що нібито картку пенсіонера дійсно заблоковано. Для її розблокування тернополянину необхідно було назвати представнику фінустанови код, який надійшов на його мобільний телефон. Що й потерпілий зробив. Після цього з рахунку зникли усі гроші.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Зловмисників розшукують.