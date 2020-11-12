Впродовж доби працівники Тернопільського відділу поліції задокументували одразу шість фактів шахрайств вчинених щодо мешканців обласного центру. Громадяни здійснювали покупки в мережі – Інтернет, переказували кошти за товар, якого так й не отримували.

Шахрайська схема стара, водночас з кожним днем все нові потерпілі. В різних соціальних мережах та на сайтах оголошень аферисти публікують дописи про продаж різноманітного товару. Обов’язковою умовою покупки є повна або часткова переоплата. Громадяни, не думаючи про наслідки погоджуються, а коли розуміють, що їх ошукали звертаються за допомогою до правоохоронців.

Двоє тернополян купували взуття за яке переказали по 1580 гривень та 2310 гривень, якого не отримали. Бажаного мобільного телефону «Іphone 12» так й получив парубок, за який переказав завдаток в розмірі 8 000 гривень. Натомість ще один мешканець обласного центру здійснив транзакцію розміром в 11290 гривень, тим самим не дочекався великої партії медичних рукавиць, які заказав в продавця-афериста. Ще 2864 гривень позбувся тернополянин, який купував комплектуючі деталі до транспортного засобу.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.