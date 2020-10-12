Впродовж доби до працівників Тернопільського відділу поліції надійшло два повідомлення від місцевих мешканців. Заявники розповіли, що потерпіли від рук аферистів в мережі Інтернет.

Потерпілі зазначили, що знайшли на сайтах оголошень дописи з інформацією про продаж актуального їм товару. Один з потерпілих хотів придбати комп’ютерну техніку за 8 000 гривень, інша краянка так й не отримала декоративну косметику, за яку перерахувала 2600 гривень.

Продавці-аферисти просили здійснити повну передоплату, що й робили тернополяни. Як тільки кошти зараховувались на рахунки невідомих, продавці вимикали телефони й видаляли дописи.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 ККУ.

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