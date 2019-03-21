До поліцейських Ланівеччини із заявою про шахрайство звернувся керівник одного з сільськогосподарських підприємств району. Чоловік розповів, що гроші у нього видурили невідомі, як оплату за міндобрива.

Зі слів потерпілого, йому зателефонували представники компанії, що займається реалізацією паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив, і запропонували за вигідною ціною придбати аміачну селітру. Фірма, співробітниками якої представилися додзвонювачі, на ринку працює багато років, має хорошу репутацію -це й спонукало керівника до співпраці. Узгодивши всі необхідні фінансові домовленості, житель Ланівеччини став очікувати на поставку мінеральних добрив.

Котрогось дня справді прибула вантажівка з аміачною селітрою, тож керівник дав добро перечислити гроші на рахунок фірми-постачальника. Та сталося неочевидне – водій відмовився вивантажувати товар, мотивуючи тим, що його керівництво досі не побачило надходження коштів.

Шахрайську схему вдалося розплутати одразу. Виявилося, що зловмисники працювали, так би мовити, на два фронти: керівникові сільськогосподарського підприємства привезли селітру постачальники з Тернополя, з якими пройдисвіти домовлялися про товар від імені ланівчанина. Рахунок, на який були перечислені кошти, не належить ні тернопільському підприємству, ні фірмі з Білої Церкви Київської області, за представників якої видавали себе шахраї.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 190 ККУ.