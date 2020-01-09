Найпопулярнішим видом шахрайства являється викрадення коштів з банківських карток. Громадяни потерпають від рук зловмисників, які зловживаючи довірою отримують доступ до електронних гаманців краян й як наслідок привласнюють чужу готівку.

Черговий факт такого шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Як повідомив житель обласного центру, він став жертвою аферистів.

За словами тернополянина до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку. Аферист повідомив про несанкціоноване втручання в систему фінустанови невідомими особами. В результаті чого електронний гаманець чоловіка заблоковано. Пройдисвіт попросив краянина уточнити персональні дані, аби активувати рахунок, що й зробив чоловік. Вже згодом перевіривши залишок, 57-річний потерпілий виявив нестачу коштів в розмірі 40 800 гривень. За допомогою звернувся до правоохоронців.

За аналогічною схемою потерпіла й жителька Монастириського району. Дівчина позбулася 20 000 гривень. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 частини Кримінального кодексу України.