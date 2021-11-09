Фішингові ресурси створюють аферисти для отримання банківських реквізитів та конфіденційної інформації громадян. Зібрані дані вони використовують для привласнення грошей.

Від такого роду злочину потерпіло двоє мешканців області. Постраждалі продавали товари в інтернеті. До них телефонували псевдопокупці для нібито узгодження умов купівлі. Зловмисники надсилали їм фішингові посилання, за якими продавці вводили свої банківські дані. Одна з потерпілих втратила 3000 гривень, а інша понад 12 000 гривень.

За даними фактами слідчі розпочали досудові розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.