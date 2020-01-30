360 тисяч гривень виманив шахрай у батьків хлопців, які постраждали від вибуху в селі Угринів.

Шахраї спокусилися на кошти, які небайдужі збирали на лікування дітям із Угринова, повідомляють Т1 Новини.

Схема, здавалося б, усім відома, пройдисвіт представився працівником банку, зміг переконати одного із батьків, що на рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на електронний гаманець. Невідомий запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання грошей і таким чином виманив понад 300 тисяч гривень.

Батьки шоковані, кажуть – зараз думають лише про здоров’я дітей, і щоб хтось захотів нажитися на їхньому горі навіть уявити не могли. У поліції натомість відкрили кримінальне провадження.