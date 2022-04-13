Аферистам війна не заважає: тернополянка віддала шахрайці майже 18 тисяч гривень

Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції вчинений щодо 47-річної тернополянки. Жінка продавала товар через сайт-оголошень й натрапила на афериста.

Краянка розмістила допис про продаж жіночого одягу. До неї зателефонувала незнайомка, яка виявила бажання придбати товар. Аферистка надіслала посилання для заповнення даних для здійснення оплати. Як тільки заявниця ввела персональні дані з її кредитного рахунку зникло 17 655 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Проводяться оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство) Кримінального кодексу України.