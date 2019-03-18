За принципової позиції прокуратури Тернопільської області організатора злочинної групи, що шахрайським способом заволоділа коштами громадян на суму близько 1 млн гривень, взято під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про обрання стосовно організатора злочинної групи запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та обрано тримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015 року організована злочинна група в м. Тернопіль під приводом укладення договору фінансового лізингу, шляхом обману заволоділа коштами громадян на загальну суму близько 1 млн гривень.

Організатору злочинного угруповання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.