Аферист зняв з рахунку тернополянки 29000 гривень
Із заявою про шахрайство до місцевих поліцейських звернувся 36-річна жителька Тернополя.
Жінка повідомила, що з її банківської картки зникли всі заощадження.
Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував незнайомець, який представився банкіром. У ході розмови чоловік запевнив краянку, що відбувся збій системи в результаті чого її електронний гаманець заблоковано. Аби активізувати картку необхідно уточнити персональні дані, що ї зробила тернополянка. Заявниця зрозуміла, що її ошукали, коли отримала сповіщення про зняття готівки у розмірі 29000 гривень. За допомогою звернулася до поліцейських.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, зазначають у поліції.
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