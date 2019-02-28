Аферист зняв з рахунку тернополянки 29000 гривень

28/02/2019 Розмір тексту:

Із заявою про шахрайство до місцевих поліцейських звернувся 36-річна жителька Тернополя.

Жінка повідомила, що з її банківської картки зникли всі заощадження.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував незнайомець, який представився банкіром. У ході розмови чоловік запевнив краянку, що відбувся збій системи в результаті чого її електронний гаманець заблоковано. Аби активізувати картку необхідно уточнити персональні дані, що ї зробила тернополянка. Заявниця зрозуміла, що її ошукали, коли отримала сповіщення про зняття готівки у розмірі 29000 гривень. За допомогою звернулася до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, зазначають у поліції.