Двоє мешканців Тернопільщини залишилися без грошей після спілкування з псевдопрацівниками банку.

Так, у 65-річної мешканки Тернополя з пенсійної та кредитної карток загалом зникло майже дев’ять тисяч гривень, а у жителя Теребовлянського району – півтори тисячі гривень.

Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникам банківських установ, а, як з’ясувалося, добровільно повідомили її шахраям. І такі випадки не поодинокі, мало не щодня правоохоронці реєструють чергові факти мобільних шахрайств.

Співробітники поліції вкотре нагадують: не можна нікому розголошувати персональні дані вашого «електронного гаманця». Коли вам телефонують і представляються працівником банку та просять назвати номер картки, інші персональні дані, мотивуючи тим, що вашу картку заблоковано, у жодному разі цього робити не слід. Також не варто виконувати умови аферистів, які кажуть, що кошти можна вберегти, перекинувши їх на вказаний ними банківський рахунок. Працівники фінустанови ніколи не проводять жодних операцій з грошима по телефону. Одразу припиняйте розмову з таким абонентом. Для уточнення будь-якої інформації зателефонуйте в банк за номером, який вказаний на картці або на офіційному сайті банку.