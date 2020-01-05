До поліцейських продовжують надходити звернення громадян про крадіжки з банківських карток.

Втратила понад 9000 тисяч гривень 57-річна мешканка Тернополя. Аферист зателефонував до жінки та представився працівником служби безпеки банку. Налякав клієнтку, буцімто з її картки невідомі спробували зняти готівку тож слід негайно міняти паролі. У страху втратити гроші, жертва повідомила усі дані для зміни паролів. СМС-повідомлення про завершення шахрайської справи отримала за декілька хвилин – з картки зняли увесь залишок, повідомляють у поліції.