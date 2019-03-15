Псевдоброкер “розвів” власників “євроблях” на 7,5 млн. грн.

Поліція Львівщини розшукує Андрія Булу. Чоловік причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

За словами потерпілих, вони передавали оригінали документів на автомобілі та гроші в сумі від 2-х до 4х тисяч доларів США. За цю суму чоловік обіцяв допомогу в розмитненні авто.

Станом на 12 березня до поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей від людей, яких ошукав псевдоброкер. Сума завданих збитків становить понад 7,5 мільйонів гривень.