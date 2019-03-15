Псевдоброкер “розвів” власників “євроблях” на 7,5 млн. грн.

Поліція Львівщини розшукує Андрія Булу. Чоловік причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

За словами потерпілих, вони передавали оригінали документів на автомобілі та гроші в сумі від 2-х до 4х тисяч доларів США. За цю суму чоловік обіцяв допомогу в розмитненні авто.

Станом на 12 березня до поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей від людей, яких ошукав псевдоброкер. Сума завданих збитків становить понад 7,5 мільйонів гривень.

Псевдоброкер "розвів" власників "євроблях" на 7,5 млн. грн.

Псевдоброкер "розвів" власників "євроблях" на 7,5 млн. грн.Поліція Львівщини розшукує Андрія Булу. Чоловік причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів. За словами потерпілих, вони передавали оригінали документів на автомобілі та гроші в сумі від 2-х до 4х тисяч доларів США. За цю суму чоловік обіцяв допомогу в розмитненні авто. Станом на 12 березня до поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей від людей, яких ошукав псевдоброкер. Сума завданих збитків становить понад 7,5 мільйонів гривень.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 14 березня 2019 р.