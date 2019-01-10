Аферист видурив у тернополян 190 тисяч гривень, обіцяючи роботу в Канаді

10/01/2019 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно шахрая, який упродовж 2018 року обманним шляхом заволодів грошовими коштами тернополян на суму понад 190 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій, обвинувачений розмістив повідомлення на одному з Інтернет-сайтів про можливість офіційного працевлаштування в Канаді, залишивши номери мобільних телефонів для контакту. Зустрічі він призначав на одній із центральних вулиць м. Тернополя. Насправді, зловмисник не мав жодного стосунку до оформлення відповідних документів для виїзду за кордон. Також у нього не було наміру їх виготовляти.

Від 4 потерпілих чоловік отримав суми від 400 доларів США до 2000 Євро, обіцяючи оформити їм документи для виїзду до Канади на роботу. В одного з них обвинувачений навіть забрав закордонний паспорт як заставу для отримання чергової суми. Загальна сума коштів, видурених аферистом на нібито працевлаштування за кордоном, становить понад 190 тис грн.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1, ч. 2. ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману – шахрайство), ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом) КК України завершено.