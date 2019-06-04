Оперативники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу пройдисвіта, який обдурив пенсіонерів, обіцяючи їм заміну газових лічильників.

Як повідомляють у поліції, 81-річна жителька обласного центру віддала шахраєві 700 гривень. Потерпіла із заявою звернулася до правоохоронців і повідомила, що якийсь чоловік на вигляд сорок років, який був одягнений у сірі штани та піджак прийшов до її помешкання, представився співробітником газової служби і переконав у необхідності провести заміну лічильника газу, мотивуючи тим, що «старий багато мотає». Пенсіонерка дала завдаток – 700 гривень, проте майстер слова не дотримав і не прийшов наступного дня, аби виконати обіцяну роботу.

Як встановили правоохоронці, того дня зловмисник обдурив не лише 81-річну бабусю, його жертвами стало ще одне подружжя тернопільських пенсіонерів, котрим теж обіцяв новий лічильник, проте люди не хотіли заявляти в поліцію.