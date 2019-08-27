Поліцейські щодня застерігають краян від різного роду шахрайств. Проте люди й надалі втрачають значні суми коштів, довіряючи пройдисвітам.

Черговою жертвою афери, пов’язаної з банківською карткою, стала 66-річна тернополянка. Жінці на мобільний зателефонував невідомий, представився правоохоронцем і повідомив, що з рахунку вона не зможе зняти кошти, так як її картка заблокована. Перелякана пенсіонерка виконала умову зловмисника, назвавши код, що прийшов у вигляді смс-повідомлення, що дало змогу лиходієві шахрайським способом заволодіти усією сумою збережень – 26 тисячами гривень.