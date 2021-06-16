Покупки в інтернеті закінчилися для жительки Тернопільщини втратою готівки.

Правоохоронці Чортківського районного відділу поліції проводять розшукові заходи, аби встановили осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами місцевої мешканки.

Жінка потрапила на таку шахрайську схему: на сайті оголошень заявниця знайшла публікацію про продаж меблів. Ціна була помірною, тож жінка зателефонувала за вказаним номером та погодилася переказати передоплату в розмірі майже 9000 гривень. Вже наступного дня, коли вона намагалася зв’язатися з продавцем, то зрозуміла, що її ошукали. Мобільний телефон афериста був вимкнений.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.