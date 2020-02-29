Банківський кредит на більш як дванадцять тисяч гривень оформив невідомий на тернополянку. Потерпіла стала жертвою шахрая, але зрозуміла про це не одразу, а за кілька днів.

За словами жінки, до неї зателефонував невідомий і представився представником одного з телефонних операторів. Повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої. Щоб SIM-картка у ході робіт не заблокувалася, додзвонювач попросив назвати три останніх номера, куди дзвонили, і три – звідки.

На цьому розмова завершилася. Проте за деякий час SIM-картка жінки перестала працювати. Вона нічого не запідозрила, оскільки вірила, що тривають ремонтні роботи. За деякий час пішла в сервісний центр мобільного оператора і з’ясувала, що картка заблокована і власник отримав дублікат. Окрім цього, з її банківської кредитної картки щезло майже 13 тисяч гривень.

Про шахрайство жінка повідомила у поліцію. У ході проведення слідчо-оперативних заходів, каже Віктор Демчан, начальник сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції, зловмисник, дізнавшись останні набрані номери та номери додзвонювачів, переоформив SIM-картку. Після цього отримав доступ до банківського мобільного додатку і зняв усі доступні кошти.

Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців міста та області не повідомляти жодної інформації невідомим по телефону.

Пам’ятайте, що в разі крадіжки грошей з рахунків ні банк, ні оператор не зобов’язані забезпечувати безпеку такого доступу або компенсовувати збитки.

Щоб убезпечити своїх абонентів, оператори радять свою SIM-картку прив’язати до паспортних даних. В цьому випадку під час її заміни абонент повинен буде пред’явити паспорт. Це зробить практично неможливою шахрайську схему з перереєстрацією.