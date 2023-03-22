Виставка «Доктор Володимир Лучаковський – український мер Тернополя» діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Присвячена вона 185 річниці від дня народження нашого знаного земляка.

На виставці представлені експонати із фондових матеріалів музею. Це деякі особисті речі Володимира Лучаківського, численні світлини із архіву його родини, сучасні дослідження з історії Тернополя тощо.

– Серед експонатів особливу увагу привертає грамота, вручена тернопільському меру 28 листопада 1900 року новим керівництвом «Руської Бурси», – розповіла Віра Шумська, завідувачка сектора ТОКМ. – У ній наголошується, що «…ті руські діти, що Ви їх вивели в люди, як живі свідки Вашої благодатної діяльності. То ж як довго існуватиме «Руська Бурса» Ваше ім’я буде в історії вписане золотими буквами, яко її заснователя доброго і довголітнього провідника».

Віра Шумська розповіла, що Володимир Лучаківський народився на Львівщині 19 березня 1838 року у родині священника. Через деякий час сім’я переїхала у Довжанку біля Тернополя, де батько отримав нову парафію. Із 1853 до 1858 року юнак навчався у Тернопільській гімназії, яку закінчив на відмінно. У той же рік вступив на правничий факультет Львівського університету. Після його закінчення повернувся у рідне місто, де став єдиним адвокатом-українцем. У 1867 році захистив докторську дисертацію з права у Ягеллонському університеті Кракова.

– Як згадують сучасники, на початку 70-х років ХІХ століття він був найвизначнішою постаттю поміж українців не тільки Тернополя, але й всього Поділля, – додає Віра Шумська. – Молодий адвокат активно допомагав усім українським інституціям. Наприклад, був одним із керівників редакційного гуртка «Правди» у нашому місті, чверть століття очолював «Руську Бурсу», утворену у 1873 році, головував у тернопільській філії «Просвіти». Будучи відомим громадським діячем, неодноразово обирався радним та заступником бургомістра. У 1896 році став бургомістром Тернополя, хоча у той час було майже немислимо, щоб українець займав таку високу посаду. На цій посаді працював до кінця своїх днів, поєднуючи професійну працю адвоката і національно-культурну діяльність із роботою на користь міста. За часів головування Лучаковського в місті з’являються новітні технічні досягнення: електричне освітлення на вулицях, телефонна мережа, закладається міський парк поблизу Великих Гаїв (Лучаківка або Володимирівка), впорядковуються вулиці, розвивається каналізаційна мережа тощо.

Відомий Володимир Лучаківський також як драматург, перекладач та етнограф. Він написав, зокрема, комедії «Іспит на мужа», «Несподівані женихи», різні гуморески, оповідання, статті, переклав близько 20-ти п’єс з німецької та польської мов. У 1883 році у Тернополі вийшла його розвідка «Причинок до етнографії Галицького Поділля». Його вважають одним із творців української юридичної термінології, який переклав з німецької на українську «Карний закон», «Карну процедуру», зібрав цінні матеріали для словника правничої термінології.

Ознайомитися із матеріалами виставки у краєзнавчому музеї можна до третього квітня

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці