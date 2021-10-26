Адвокат не виходить на зв’язок, свідки не з’являються: у Тернополі триває судовий процес над Устиновим, котрий стріляв по дітях

Четверо свідків, яких мав опитати суд у справі стрілянини в дітей у Тернополі, вже вдруге не з’явилися на засідання. Троє з них – з поважних причин, четвертого можуть привести на допит примусово.

Чергове слухання у цій справі відбулося 25 жовтня, пише Терен.

Як повідомила прокурорка Оксана Соболь, свідкам вручили повістки про їх виклик на засідання, однак всі вони не прийшли в суд.

– Один зі свідків не з’явився на допит, оскільки перебуває за кордоном і невідомо, коли повернеться. Відтак сторона обвинувачення не наполягає на його допиті в подальшому, – зазначила Оксана Соболь.

Двоє свідків хворіють. Тому до них, на думку прокурорки, не потрібно застосовувати жодних заходів.

Ще один свідок проігнорував засідання, не назвавши на це причини. Відтак до нього можуть застосувати примусовий привід за участю поліції, аби він дав покази в суді, – з таким клопотанням до суду звернулася прокурорка. Це питання суддя Юрій Дзюбановський вирішить у нарадчій кімнаті.

Окрім того, вже не вперше на засідання не з’являється захисник підсудного Святослав Островський. За це суд відкрив щодо нього дисциплінарне провадження.

Як повідомив підсудний Валерій Устинов, Островський не виходить на зв’язок, тому він він нього відмовляється.

– Можу бути сам без захисника, – сказав Устинов, який вже 8 місяців перебуває під вартою в СІЗО. Участь у засіданні він брав у режимі відео-конференції.

Нагадаємо, випадок, під час якого постраждали діти стався у Тернополі 21 січня. До лікарні потрапив 11-річний школяр. Травми хлопчик отримав від пострілу під час катання на санках поблизу 27-ї школи. З його тіла вийняли кілька десятків дробин, хлопчик переніс кілька операцій, довго лікувався.

Згодом правоохоронці встановили, що пораненим був ще один хлопчик – дробинка потрапила йому у щоку. Звинуваченого у скоєному Валерія Устинова судять за ч. 4. ст. 290 та ч. 1 ст. 121 (хуліганство, вчинене з використанням зброї, та заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження).

У липні цього року справу Устинова передали до суду.

На попередніх засіданнях суд вже допитав дітей, які були свідками та потерпіли від стрілянини. Зокрема, 11-річного Максима, який найбільше постраждав від пострілу, його сестру, яка була з ним на той момент і ще одного хлопчика, який отримав травму щоки. А також покази вже дав тато потерпілого Максима та двоє сусідів.