Адресну допомогу на оплату комунальних послуг будуть виплачувати у грошовій формі

21 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення «Про затвердження Положення та зміну назви комісії». Рішення прийнято у зв’язку із рішенням сесії міської ради «Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2022-2024 роки».

«Починаючи з 1 січня 2023 року певні пільгові категорії населення у нашій громаді, яким передбачена компенсація за житлово-комунальні послуги, отримуватимуть її зі змінами. Раніше така компенсація перераховувалась на рахунки підприємств, які надають відповідні послуги. Відтепер мешканці пільгових категорій у громаді отримуватимуть кошти на власний особовий рахунок у сумі грошової компенсації і сплачуватимуть комунальні послуги самостійно, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Важливою умовою отримання такої допомоги є відсутність заборгованості за оплату послуг житлово-комунального господарства за вказаною адресою».

Розмір адресної грошової допомоги визначається у відсотках до загального показника прожиткового мінімуму окремо на опалювальний (з жовтня по квітень) та неопалювальний (з травня по вересень) періоди відповідно до категорії одержувачів та кількості членів сім’ї. Виплата адресної грошової допомоги здійснюється щомісячно.

Адресна грошова допомога для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається:

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України;

учасникам-добровольцям антитерористичної операції та членам їх сімей;

учасникам бойових дій ОУН-УПА, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових та інших підрозділів ОУН-УПА;

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН-УПА, померлих реабілітованих осіб;

особам, потерпілим від політичних репресій;

особам з інвалідністю І групи;

особам, які одержують державну соціальну допомогу (пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років та дітям з інвалідністю до 18 років.

Для отримання адресної грошової допомоги громадяни повинні звернутись із заявою на ім’я міського голови та додати такі документи:

копія паспорта заявника та членів сім’ї та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (позначка в паспорті, в разі відмови від одержання ідентифікаційного номера);

копія свідоцтв про народження неповнолітніх дітей;

копія посвідчення або довідка у разі відсутності посвідчення, які надають право на адресну грошову допомогу;

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

До слова, громадянам, які отримували пільги на оплату за житлово-комунальні послуги з місцевого бюджету до 31 грудня 2022 року, з 1 січня 2023 року адресна грошова допомога буде виплачуватись без повторного звернення.

Важливо! Адресна грошова допомога не надається при наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (понад три місяці), загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення та при отриманні такої інформації від надавачів житлово-комунальних послуг.

Ознайомитись із розрахунком сум адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік можна тут.

Джерело: Тернопільська міська рада