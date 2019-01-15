Аби загасити пожежу, рятувальники викинули з квартири купу сміття. ВІДЕО

15/01/2019 0
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Пожежа на вулиці Карпенка, 13 розпочалася близько 9 години ранку. Вогонь зайнявся у квартирі на другому поверсі. Аби ліквідувати вогонь, рятувальники викинули купу сміття.

Полум’я зайнялося у кухні площею 10 кв м, повідомляє TV-4. Від горіння усю квартиру переповнив густий дим, а згодом він поширився на весь будинок. Тому його мешканці прокинулися від їдкого запаху гару і одразу вийшли на вулицю, аби не потруїтись.

На місце пожежі виїхали три одиниці техніки із дванадцятьма рятувальниками. Але дістатись до місця горіння рятувальникам було нелегко.

– Гасіння ускладнювалося значним захаращенням помешкання, речами домашнього вжитку та побутовим сміттям.

Із будинку рятувальники вивели 9 людей. Від стресу у трьох із них піднявся тиск. Окрім цього, щоб дістатися до місця загоряння, надзвичайники викидали молох на сходову клітку і вулицю. Через вікна з двору видно, що кімнати зверху до низу переповнені непотребом. Старий мотлох, пакети із сміттям – це все власниця помешкання, де зайнялась пожежа, зберігає роками у своїй оселі.

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