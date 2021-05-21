До зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині готові, – запевнила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

За її словами, в області закупили необхідні дезінфікуючі та захисні засоби для проведення тестування в умовах карантину. З державного бюджету для цього виділили майже півмільйона гривень.

Розпочнеться перша сесія ЗНО тестуванням з хімії. Під час цього іспиту на Тернопільщині діятиме два пункти тестування.

«Усі пункти тестування отримають дезінфікуючі засоби для обробки рук, поверхонь, захисні щитки для працівників та чергових працівників, які будуть на першому поверсі пропускати учасників ЗНО у пункти тестування та захисні халати для медичних працівників, які будуть вимірювати температуру при вході у пункти тестування. Хочу запевнити батьків, які переживають. Усе, що потрібно для проведення ЗНО – наявне. Учасники ЗНО можуть не переживати, що вони можуть захворіти на пунктах тестування на коронавірус. Усе зроблено для того, щоб провести ЗНО в безпечних умовах. Все, що залишиться у пунктах тестування, заклади освіти зможуть використовувати надалі», – каже Ольга Хома.

21 травня абітурієнти на Тернопільщині складають ЗНО з хімії, 24, 25 травня — з іноземної мови. Завершиться зовнішнє незалежне оцінювання-2021 наприкінці червня.