Житель Тернопільського району викрав у своєї колишньої цивільної дружини цуценя. Потерпіла звернулася за допомогою до поліцейських.

Працівникам поліції мешканка району повідомила, що собака породи йоркширський тер’єр зникла з її будинку. У злочині вона запідозрила свого колишнього співмешканця.

Поліцейські підтвердили підозри потерпілої. Чоловік у такий спосіб вирішив помститися колишній дружині. Цуценя, яке вартувало власниці понад 8000 тисяч гривень, він продав задешево, а гроші витратив на свої потреби.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.