Аби подивитися на різдвяне диво, до Тернополя їдуть люди з різних міст. ВІДЕО

04/01/2019 Розмір тексту:

Унікальні різдвяні шопки у Тернополі.

Рекордсменка за розмірами, відома на всю Україну, знаходиться у церкві cвятого апостола Петра. Особлива і центральна шопка, у ній мешкають живі тварини. Аби подивитися на унікальну шопку, до Тернополя їдуть українці із різних міст.

Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.