Вимкнули воду без попередження.

Мешканці 9-го будинку на вулиці Довженка напередодні залишились без води. Люди скаржаться, що ніхто їх про відключення не попередив, а надвечір з кранів потекло жовте болото. Жителі кажуть, тепер змушені чистити фільтри та відмивати від бруду раковини.

Обурюються, адже звертались до “Тернопільводоканалу”, та від диспетчера почули пораду – щоб вода не зникала, краще змінити країну, повідомляє Т1 Новини.