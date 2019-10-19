Вимкнули воду без попередження.
Мешканці 9-го будинку на вулиці Довженка напередодні залишились без води. Люди скаржаться, що ніхто їх про відключення не попередив, а надвечір з кранів потекло жовте болото. Жителі кажуть, тепер змушені чистити фільтри та відмивати від бруду раковини.
Обурюються, адже звертались до “Тернопільводоканалу”, та від диспетчера почули пораду – щоб вода не зникала, краще змінити країну, повідомляє
Т1 Новини.
День без води: тернополяни нарікають, що водоканалівці відключили воду без попередження
День без води: тернополяни нарікають, що водоканалівці відключили воду без попередження Вимкнули воду без попередження. Мешканці 9-го будинку на вулиці Довженка напередодні залишились без води. Люди скаржаться, що ніхто їх про відключення не попередив, а надвечір з кранів потекло жовте болото. Жителі кажуть, тепер змушені чистити фільтри та відмивати від бруду раковини. Обурюються, адже звертались до "Тернопільводоканалу", та від диспетчера почули пораду – щоб вода не зникала краще змінити країну, повідомляє Т1 Новини.Мешканці Довженка, 9 наголошують, про планове відключення води у будинку не повідомили у КП "Тернопільводоканал". Зокрема, біля під'їздів не було жодних оголошень. Відтак, мешканець будинку Роман звернувся до оператора аварійної служби "Водоканалу".Там пообіцяли, що увімкнуть о 17.00. Після того, як вода о 17:00 так і не з'явилась Роман знову зателефонував у "Водоканал" вже о 18:20. Проте був вражений, як з ним поспілкувалась диспетчерка.Жінка повідомила, що оголошення про відключення води таки мали розклеїти біля під'їздів. І людина, яка це не зробила – буде за це відповідати. Допитати чи покарали її так і не вдалося. Та обурило Романа ще дещо – під час розмови диспетчерка порадила "змінити країну". ❗️ Хочете повідомити нам про свою проблему? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50Опубліковано
Т1 Новини Четвер, 17 жовтня 2019 р.