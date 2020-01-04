Таємне викрадення майна інкримінують працівники Теребовлянського відділу поліції 21-річному мешканцю району. Молодик поцупив речі сестри.

Про крадіжки поліцейським розповіла сама родичка. Вони разом проживають в батьківському будинку. Молодшого брата згубила ігроманія. Аби мати за що грати, він почав виносити з хати цінні речі сестри. З дому зникли недешевий планшет, телефон, а після третьої крадіжки – цифрового фотоапарату, жінка не витримала та звернулася з заявою до правоохоронців. Молодик у скоєному зізнався, однак речей, зданих у ломбард та проданих на ринку, вже не повернути, як і довіри родички, повідомляють у поліції.

Триває досудове розслідування.