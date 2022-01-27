1593 нові випадки COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Це найбільше за всю історію пандемії. Через інтенсивне зростання показника захворюваності, області загрожує червона зона епідемічної небезпеки.

Число хворих на Тернопільщині з кожним днем стрімко збільшується. У лікувальних закладах краю розгортають додаткові ліжкомісця для інфікованих пацієнтів. “Епідемічна ситуація у Тернопільській громаді швидко погіршується. Маємо значну кількість захворілих серед дітей і дорослих. На території області циркулює штам Омікрон, він контагіозний та агресивний. Але з іншого боку він легше протікає, ніж британський тип і Дельта. Але кількість хворих швидко зростає. За 10 днів у Тернопільській громаді зафіксовано більше тисячі нових випадків захворювання. Розприділення по групах населення таке: 56 випадків — медики, діти — 93 випадки, працівники закладів освіти — 88 випадків. Щодо вікової структури, то найбільше хворих ми маємо серед осіб — 30-49 років, потім ідуть особи віком 50-65 років, далі йдуть особи 18-29 років. За цей період ми маємо 11 летальних випадків. Переважно це люди 60 років і старші”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

За інформацією Київської школи економіки, за останній тиждень в Україні рівень захворюваності на COVID-19 збільшився на 101%, госпіталізацій — на 38%, водночас кількість летальних випадків зменшилася на 11%. У Рівненській області ввели «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Наразі Івано-Франківська область вже знаходиться на «червоному» рівні епіднебезпеки. Також у зоні ризику — Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.