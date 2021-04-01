742 нові випадки COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Це найбільше від початку пандемії в регіоні. Попри нові антирекорди епідеміологи кажуть, що пік цієї хвилі коронавірусу попереду.

Сьогодні у лікарнях області з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 1400 пацієнтів, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я Тернопільщини Ольга Ярмоленко. У них переважно важкі формі COVID-19, ускладнені іншими захворюваннями.

“Важко проходить коронавірус у людей, які мають супутні захворювання. Бачимо, що хворих зараз більшає. Ми по одному показнику перевищуємо поріг червоної зони — це показник інтенсивності. Завантаженість ліжок зараз становить 58 %, межа червоної зони — це 60%. Ми намагаємося кожного дня розгортати додаткові ліжка. Але проблемою є те, що більшає навантаження на медичних працівників”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Наразі з COVID-19 в області бореться понад дев’ять тисяч жителів Тернопільщини. Більшість лікується амбулаторно під контролем сімейних лікарів.