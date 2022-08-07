Абсолютно непримітний: на Тернопільщині багато років жив латентний рашист

Служба безпеки України викрила жителя Тернопільщини, який активно поширював у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію рф.

Протягом багатьох років уродженець Підмосков’я жив у одному із селищ Тернопільського району та вів абсолютно непримітний спосіб життя. Чоловік не виказував оточуючим жодних ознак своєї нетерпимості до українців. Однак, після повномасштабного військового вторгнення загарбників у нашу державу проросійський агітатор почав систематично розповсюджувати у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди, які не тільки обґрунтовували правомірність збройного нападу рф на Україну, а й звеличували воєнні злочини армії агресора.

У помешканні пропагандиста правоохоронцями вилучено телефон та комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.

Наразі слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності спецслужб рф до деструктивної діяльності підозрюваного.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області