Стипендію у розмірі 5 тис. грн отримають абітурієнти на Тернопільщині, які склали ЗНО на 200 балів.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Стипендія передбачена за кожну максимальну оцінку на тестуванні.

Наразі відомі прізвища 11 двохсотбальників. Результати тестувань з усіх предметів оприлюднять вихідними.

«Уже завершилася перевірка відкритих тестових завдань. У Тернополі перевіряли такі предмети як англійська мова, українська мова та література, математика. Оцінка ставиться у трьох вимірах – кількість тестових балів, далі їх переводять у дванадцятибальну шкалу, якщо це державна підсумкова атестація. За стобальною шкалою – для вступу у заклад вищої освіти. Якщо абітурієнт не згоден з оцінкою, він має право подати апеляцію, перездавати іспит він не має права. Процедура апеляції написана на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в рубриці «Учаснику тестування». Торік учасник тестування отримав з математики і фізики по 200 балів. Але з одного з предметів у нього було 199,5. Він подав апеляцію, довів і він отримав 200 балів, свою правоту довів. Апеляція подається у п’ятиденний термін з дня оприлюднення результатів», – зазначив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк.

Додамо, основна сесія ЗНО на Тернопільщині вже завершилася. Наразі проводять додаткову сесію, у якій беруть участь абітурієнти, які з поважних причин не взяли участь в основній.