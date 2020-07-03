Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики склали абітурієнти на Тернопільщині. Для участі зареєструвалося понад шістсот одинадцятикласників. Працювало три пункти тестування.

Тернопільський ліцей №15 – один із пунктів тестування з фізики. Тут складало ЗНО близько двохсот абітурієнтів.

«Планую вступати на технічну спеціальність, тому фізика мені необхідна. Готувався посилено перед самим ЗНО. В своїх силах не дуже впевнений, але надіюся, що зможу дати відповідь на більшість запитань. Фізика – нескладний предмет, якщо розумітися в ній. Фізика – це про закони нашого життя, вважаю, що вона кожному потрібна», – каже абітурієнт Олександр Левицький.

Пункти тестування запрацювали о 10.00. Перед входом чергували медичні працівники, які вимірювали температуру, – розповідає заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Абітурієнтів запускали почергово, зберігаючи між ними дистанцію.

«Абітурієнти повинні мати із собою оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, запрошення-перепустку для участі у ЗНО. Тестування розпочинається об 11:00 і триває три години».

Загалом в Україні для участі в ЗНО з фізики зареєструвалося понад 28 тисяч абітурієнтів, не прийшло на іспит 20% від числа зареєстрованих.

Софія Романська