Пробне зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть тернопільські абітурієнти 15 – 17 червня на Тернопільщині. Учасникам тестування необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції, а також на вході їм вимірюватимуть температуру.

Наразі в області готують пункти для тестування. Усіх учасників забезпечать необхідними засобами захисту. Як повідомила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома, у наявності будуть одноразові рушники, мило, маски. Крім того, залучать й медичних працівників, які при вході вимірюватимуть усім учасникам температуру.

«І пробне тестування, і основна сесія ЗНО буде забезпечена усіма необхідними захисними засобами. Учні, які прийдуть на ЗНО, і якщо в них виявиться підвищена температура, щоб вони не панікували, медичні працівники, які будуть на пунктах тестування, надаватимуть їм рекомендації, як діяти в таких ситуаціях, щоб діти взяли довідки, і могли взяти участь у додатковій сесії ЗНО. У ЗНО братимуть участь не лише цьогорічні випускники, а й ті абітурієнти, які закінчили школу раніше».

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня. На тестування зареєструвалося більше десяти тисяч учасників.

Софія Романська