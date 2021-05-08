На Тернопільщині поменшало інфікованих COVID-19. Зокрема, жителі краю почали менше тестуватися. Лікарі пов’язують це із святковим періодом.

Вчора в області зареєстрували 161 новий випадок коронавірусу. А найнижчий рівень захворюваності минулого тижня опустився до 74 випадків.

“Ми прогнозували зниження захворюваності. На сьогодні спостерігається така тенденція, і вона є стабільною. Найнижчий рівень захворюваності був 4 травня — 74 випадки. Хоча в останні дні зараз є деяке збільшення числа хворих, але, зрозуміло, що це ріст статистичний. Чотири дні свят сприяли меншій активності людей, зокрема, це стосується і звернення за медичною допомогою. Відбулося зменшення кількості тестувань, тому відбулося таке зниження до дуже низьких рівнів. Будемо сподіватися, що наші прогнози стосовно незначного підвищення рівня захворюваності після свят будуть об’єктивними і ми не будемо мати різкого підйому захворюваності. Ми маємо підстави стверджувати це”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри зниження рівня захворюваності, в області зростає показник летальності. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло п’ятеро людей.