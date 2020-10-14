Понад 9 тисяч гривень перерахував житель Чорткова незнайомцю, який пообіцяв йому допомогти виїхати на роботу в одну із європейських країн. Поліцейські встановили дані особи, на чий рахунок потрапили кошти, та вживають заходів щодо розкриття злочину.

Із повідомленням про шахрайські дії до співробітників Чортківського відділу поліції звернувся 32-річний житель райцентру. Розповів, що одній із соцмереж знайшов оголошення про набір на роботу в одну з європейських країн. Зв’язався з автором повідомлення, обговорили усі умови. Незнайомець запевнив, що допоможе з відкриттям візи та попросив передоплату за свої послуги. Чортківчанин перекинув понад 9 тисяч гривень на банківську картку зловмисника. Після цього автор оголошення на зв’язок більше не виходив.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ. Поліцейські встановили особу чоловіка на чий рахунок заявник перекинув гроші. Це 32-річний житель Івано-Франківської області. Проводяться заходи щодо його розшуку.

Поліцейські застерігають краян від подібних випадків. Ніколи не перераховуйте кошти наперед невідомим людям. Ті, що просять оплатити послуги авансом, часто зникають разом із грошима. У будь-якому випадку проявляйте пильність та завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.