На Тернопільщині трапилася надзвичайна подія – від коронавірусу одужала 90-річна жінка.

Про це розповів Павло Дронь, заступник голови Монастириської РДА, пишуть Тернополяни.

“Монастириський район поступово виходить з пандемії. Всього обстежено в районі на ковід-19 – 1503. Залишилось до одужання 16 інфікованих із 194. В Монастириському шпиталі – 1 (середній стан). В Тернопільській лікарні – 3 (легкий стан). 12 інфікованих на самоізоляції. Вітаємо з одужанням від коронавірусу п.Ганну Дякуник, 90 років, з с.Красіїв! Дякуємо народному депутатові України від фракції ЄС п.Софії Федині за передані для нашого шпиталю чергових 50 захисних костюмів! Керівництво шпиталю готує пропозиції щодо реорганізації та повернення після 22 травня попереднього статусу центральній районній лікарні. Вірус згинув!”, – відзначив чиновник.