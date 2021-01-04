Юна блогерка з Тернопільщини Настя Олійник здобуває все більшу популярність у мережі під нік-неймом “Сонячна”. 12 000 відданих підписнаків лише за якихось 6 місяців – ось якого чудового результату досягла наша маленька землячка. Попереду в неї прямий і невпинний шлях до успіху.

Як інформує “Сорока“, на своїй сторінці дівчинка показує, як висаджує квасолю, поливає капусту та порається по господарству. За словами Насті, вести блог почала під час карантину, проте спроби були й до того.

“Колись на іншому каналі в мене було 300 підписників, але їх не ставало більше і я то закинула. Потім вже пізніше був карантин, захотілося чимось зайнятися і я завела цю сторінку. В мене почала рости аудиторія і тоді я стала блогером”, – пригадує Настя. – “Найскладніше було набрати аудиторію, зацікавити її якось, придумувати рубрики, щоб люди не відписувалися”.

Тематику для блогу Настя Олійник обрала трохи пізніше.

“Тему для акаунту я обрала приблизно через два тижні”, – каже юна блогерка. – “Я сама живу в селі і хотіла людям з міста показати, як люди живуть тут, як вони проводять час, відпочивають”.

Над сторінкою четвертокласниця працює разом з сестрою, яка допомогла дівчинці придумати нік та рубрики.

“Мені в тому всьому помагала моя сестра. Ми просто думали, що нам знімати і як розвивати сторінку. Вирішили позначати блогерів, щоб вони нас відмічали, а потім придумали до них дзвонити”, – розповідає Сонячна. – “Придумати нік мені теж допомогла вона. В нас не було ідей, а ставити просто моє ім’я і прізвище ми не хотіли, бо як для блогера, то було би не дуже. Тоді ми придумали такий нікнейм. Вона запропонувала, а мені ця ідея дуже сподобалася”.

Як і більшість блогерів, Настя також стикалася з хейтом. Дівчинка каже, що головне не дозволяти критикам зачепити себе за живе.

“На початку я трохи соромилася через те, що деякі люди писали мені не говорити так по-сільськи, але я їх не слухала і потім вже переборола цей страх”, – говорить Настя Олійник. – “На хейтерів я просто не реагую, бо так вони зрозуміють, що мені все одно, і вже писати не будуть”.

У блогерстві підтримують не лише рідні, але й друзі та навіть вчителі, каже дівчинка.

“Батьки дуже добре ставляться до мого блогерства і навіть допомагають. Коли я сиджу в телефоні і нічого не знімаю, вони кажуть: “Насть, якщо ти дивишся телефон, то хоч придумуй щось, знімай якісь відео”. Друзі також добре ставляться, а однокласники деякі й не знали, що я знімаю до нещодавніх пір”, – говорить Сонячна.

Працювати над блогом і далі надихають кумири, розповідає Настя Олійник.

“Я дивлюся багато блогерів і думаю: “Давай, Настя, і ти щось знімай”. Заходжу на їхні сторінки, бачу, що в них багато підписників і мрію в майбутньому їх перегнати. Це дуже надихає мене знімати”, – каже юна блогерка.

Скільки часу витрачає на ведення блогу – не знає, бо не замислювалася над цим, зізнається дівчинка.

“Я пишу дописи, коли в мене є вільний час, а сторіс знімаю кожен день і кожної хвилини, коли роблю щось цікаве. Вони в мене завжди набирають багато переглядів”, – розповідає Сонячна.

Дівчинка каже, щоб стати успішним блогером, потрібно багато працювати над своєю сторінкою.

“Треба просто старатися, йти до своєї мети, не зважати на хейт і придумувати щось, щоб набирати аудиторію”, – підсумовує Настя.