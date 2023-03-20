З того часу, як перші казино відкрили свої двері, азартні гравці шукали стратегії, щоб скоротити перевагу та піти з більшими грошима. Деякі гравці знайшли перевірені та надійні способи перекинути перевагу на будинок і заробити гроші.

Однак, на кожну надійну стратегію азартних ігор, яка існує, є кілька поганих стратегій.

Деякі гравці не піклуються про довгостроковий прибуток; вони задоволені тим, що зосереджуються на стратегіях, які дають їм шанс на короткостроковий прибуток. Якщо ваша стратегія полягає в тому, щоб просто втрачати менше грошей, я розумію ваші настрої.

І все-таки ви, ймовірно, все неправильно робите. Ці 9 стратегій азартних ігор можуть мати негативні наслідки. Не слідуйте за ними, коли граєте в онлайн казино https://cosmolot24.net.ua/ та виграти буде легше.

1 – По суті, все, що стосується лотереї

Я знаю кількох гравців, які грають в лотерею як по маслу. Лотерея набагато краще продає ідею величезного багатства, де ваші проблеми зникають, ніж приносить щось, схоже на прибуток.

Перевага будинку в лотерейних іграх може досягати 50%. Таким чином, навіть найкраща стратегія дозволить вам отримати перевагу на рівні близько 50%.

Попри величезну кількість інформації, яка обіцяє найкращу стратегію казино, жодна допомога не знищить їхні гроші в лотерею.

Візьміть усіх гравців у лотерею, яких ви знаєте, і всіх гравців у лотерею, з якими я розмовляю, і помістіть їх у кімнату. Жоден з них не мав довгострокової прибутковості. Це тому, що, щоб отримати прибуток, граючи в лотерею, ви повинні виграти величезний джекпот.

Лотерейні стратегії часто мають протилежні результати, оскільки дають гравцям помилкове відчуття безпеки. Гравці вважають, що вони натрапили на гарантовану тактику, і ставлять набагато більше, ніж зазвичай, щоб збільшити свої шанси.

На жаль, це тільки змушує гравця програвати набагато швидше. Уникайте всього, що стосується лотереї.

2 – Спроба переграти дилера

Мені боляче, коли я в казино бачу, як гравці за столом блекджека з живим дилером намагаються копіювати кожну гру дилера. Я ненавиджу бути тим, хто порушує це перед ними, але ми граємо за іншими правилами.

Кожне рішення в блекджеку приймає казино за дилера. Отже, коли ви робите те саме, що й дилер, ви граєте без грошей.

Багато азартних гравців казино не мають жодного уявлення про те, як грати в блекджек. Що робить це таким сумним, так це те, що велика частина роботи була зроблена за вас.

Основна стратегія гри в блекджек існує десятиліттями, і казино добре знають про її існування. Ви навіть можете придбати базову стратегічну картку в казино, щоб використовувати її під час гри.

Коли ви граєте за столом із хорошими правилами та застосовуєте основну стратегію для кожного рішення, перевага дому може впасти до 0,5%.

Це скорочення переваги будинку більш ніж на 50%. Ви можете запитати себе, чому казино дозволило використовувати таку блискучу та цінну стратегію у своїй найприбутковішій грі.

Ну, є кілька причин, чому будинок закриває очі на кмітливих гравців. По-перше, надзвичайно мало людей насправді користуються базовою стратегією.

Якби ви підійшли до 100 столів для гри в блекджек у Лас-Вегасі суботнього вечора та запитали про основну стратегію, ви, ймовірно, не зустріли б 5 гравців, які могли б точно сказати вам, що це таке. Ще менше людей дійсно скористаються цим методом.

По-друге, казино добре ставляться до базової стратегії, оскільки навіть якщо ви граєте ідеально, вони продовжують мати гарантовану перевагу над вами.

3 – Обертання барабанів для виграшу джекпоту

Якщо ви вірите, що знайшли якийсь магічний жетон, який відкриває успіх ігрового автомата, ви глибоко помиляєтеся.

Ігрові автомати працюють за допомогою програмного забезпечення з вбудованим генератором випадкових чисел. Ці RNG призначені для виплати певного відсотка від усіх грошей, зіграних на пристрої з часом.

Ви не можете законно нічого зробити, щоб точно передбачити або вплинути на результат обертання ігрового автомата. Це головна причина, чому ви рідко знайдете перевагу для азартних гравців, граючи на ігрових автоматах.

Коли вони це роблять, це завжди гра зі значним прогресивним джекпотом і завжди короткою перервою або способом убити кілька хвилин.

4 – Швидка гра з грошима

Деякі зі стратегій азартних ігор, які я бачу в Інтернеті та в статтях, повністю ігнорують управління банкролом. Ці системи вимагають, щоб ваш банкрол був непотрібним.

Багато з них не тільки ігнорують важливе управління банкролом, але й взагалі не погоджуються з ним. Щоразу, коли ви розглядаєте стратегію азартних ігор, перевіряйте, чи вона відповідає вашим знанням про управління грошима.

Якщо речі не складаються, можливо, краще взагалі уникати цього.

З іншого боку, одна стратегія, яка ніколи вас не підведе, має надійний план управління банкролом. Ефективне управління грошима, коли справа доходить до азартних ігор, є однією з найкращих речей, які ви можете зробити для своєї ігрової кар’єри.

5 – Навіть грати в рулетку Double Zero

Повна систем ставок і ігрових стратегій, які сподіваються допомогти гравцям отримати якомога більше грошей.

Деякі з цих стратегій непогані. Наприклад, робити невеликі ставки на пари на рівні гроші в рулетку є гідним підходом до гри.

Ця стратегія допоможе збільшити ваш банкрол, доповнюючи ваш стек фішок поступовими виграшами. Однак, якщо ви граєте на американському (Double Zero) колесі, вам краще грати в ігрові автомати.

Перевага будинку в американській рулетці становить понад 5%. Це нормально для ігрового автомата, але жахливо для настільної гри.

Якщо порівняти перевагу колеса американської рулетки з європейською, стає зрозуміло, чому європейська рулетка є кращим вибором. Перевага будинку в європейській рулетці становить пристойні 2,7%.

Далеко не найкраще, що ви знайдете, але майже половина американської гри.

6 – Система Мартинґейла для лохів

Система Мартінґейла, мабуть, найнебезпечніша стратегія, яку гравець може застосувати в казино. Найяскравіша проблема з Мартінґейлом полягає в тому, що це звучить так, ніби це ідеальний план.

Це особливо вірно в барі казино після кількох напоїв, де більшість цих стратегій «не можна пропустити» передаються від гравця до гравця.

Ви не можете обіграти казино, використовуючи різну суму ставки, якщо ви не підраховуєте карти або використовуєте перевірену техніку отримання переваги.

Мартінґейл лише змусить вас витрачати гроші на азартні ігри швидше, ніж будь-коли раніше. Ви будете подвоювати свою ставку після кожної програної роздачі.

Невдовзі ви або досягнете максимальної ставки за столом, або просто збанкрутуєте й будете змушені піти у свою кімнату чи повернутися додому.

7 – Зробити додаткові ставки

Тримайтеся якомога далі від побічних ставок. Проблема полягає в тому, що сторонні ставки часто вміло маскуються під природний елемент гри.

Отже, коли дилер у блекджек запитує, чи бажаєте ви страховку, багато гравців не роблять відразу ставки. Вони відчувають, що казино певним чином приносить їм користь.

Більшість побічних ставок, які ви знайдете в казино, мають шалено завищену перевагу перед основною грою. Отже, коли ви думаєте про побічну ставку, вам слід негайно подумати про ставку на лоха.

8 – Кено – це грошова яма

Припиніть витрачати свій час у кімнаті кено. Ви граєте в гру з перевагою будинку понад 20%.

Кено — це, по суті, лотерея для людей, у яку можна грати в казино. Я ніколи не зустрічав жодного гравця, який мав би гідну стратегію, коли справа доходить до кено.

У мене навіть ніколи не було, щоб інший гравець намагався похвалитися переді мною своїм успіхом у кено на реальні гроші. Якщо гравці люблять щось робити, так це хвалитися своїми досягненнями; реальні чи уявні.

Тож припиніть спроби розкрити секрети кено 296 грн за раз і знайдіть гру, у якій ви можете виграти.

9 – Ігнорування слушної поради щодо азартних ігор

Найгірше, що я бачу, як роблять гравці в казино, це відверто ігнорують корисні поради щодо азартних ігор, які вони запитували та отримали.

Незалежно від того, чи є у вас друг, який є більш досвідченим гравцем, чи ви отримуєте поради щодо азартних ігор від експертів в Інтернеті та в пресі, ви не повинні викидати їх у вікно на зло.

Найчастіше це відбувається, коли гравець спостерігає, як його банкрол починає поступово зменшуватися. Вони думають, що буде добре подвоїти лише один раз, щоб підштовхнути їх ближче до рівня.

Таке тренування виконується рідко, але навіть коли це відбувається, це створює жахливий прецедент. Гравець припускає, що тактика принаймні краща, ніж 50/50.

Згодом ця тактика завжди повертається, щоб спалити їх. Не ігноруйте суворі поради щодо азартних ігор, щоб переслідувати більші виграші або, що ще гірше, програші.

Висновок

З усієї помилкової поведінки, яку я бачу в казино, ці 9 стратегій азартних ігор, схильних до негативних наслідків, принесуть вам найбільше. Я не хочу, щоб ви думали, що для вас немає фантастичних азартних стратегій; тут багато. Проте, будь-яка стратегія, яка обіцяє легкі гроші або гарантований прибуток, занадто хороша, щоб бути правдою.