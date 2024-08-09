Сьогодні біля пам’ятника Степану Бандері тернополяни вшанували хвилиною мовчання українців, які віддали життя в московсько-українській війні.

Учасники акції молилися за всіх військових, цивільних та дітей. За тих, хто віддав життя на полі бою за нашу свободу та незалежність. Кого підступно вбили московські окупанти, хто загинув від ворожих ракет та бомб.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Наші захисники та захисниці помстяться за вбитих українців. Земля буде вічно палати під ногами московських окупантів. Слава Україні! Вічна пам’ять загиблим Героям!”, – зазначив очільник громади.