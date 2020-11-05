Потерпіли від пройдисвітів мешканець обласного центру та житель Тернопільського району.

Схему зникнення грошей з картки тернополянина поліцейські ще встановлюють. Зі слів заявника, буквально за декілька хвилин невідомі особи трьома транзакціями викрали з його банківської картки 43 тисячі гривень. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.

Шахрайська схема, жертвою якої став житель Тернопільського району, – не нова. Дзвінок начебто від служби безпеки банку, повідомлення про загрозу блокування рахунку, а далі все передбачувано: клієнт, аби запобігти цьому, назвав дані картки, коди, що надходили у вигляді смс, аби здійснити транзакції, і втратив гроші. Сума збитків – майже 36 тисяч гривень. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські вкотре звертаються до краян не довіряти інформації, отриманій у телефонному режимі, не повідомляти даних банківської картки і паролів, що їх надсилає банк з метою убезпечити вас від втрати грошей.