Більше року минуло з часу введення в Україні карантину через захворювання «COVID-19». На цей момент ситуація не тільки не покращилася, а навпаки – ускладнилася. Про це говорили під час нещодавніх засідань обласної та міської комісій з питань надзвичайних ситуацій.

Виконуюча обов’язки генерального директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук повідомила, що захворюваність в області перевищує загальнодержавний показник. Порівняно з останнім тижнем лютого у перший тиждень березня кількість хворих зросла на 40,3%. В середньому щодоби реєструють 300 нових випадків. Збільшилася кількість людей, яких госпіталізують. Через це навантаження у тернопільських лікарнях бракує молодшого і середнього медперсоналу. Зокрема про це говорив директор міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що міська рада звернеться до НСЗУ з проханням про додаткове фінансування для тих медпрацівників, які прийдуть на допомогу лікарям. Також міська влада звернулася до керівництва вищих навчальних медичних закладів і медичних коледжів з проханням посприяти і залучити до волонтерської діяльності студентів-медиків.

Про готовність допомогти вже заявили у Тернопільському національному медичному університеті.

– Тернопільський національний медичний університет готовий допомогти практичній охороні здоров’я у наданні медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією COVID-19, – повідомив професор Степан Запорожан, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ТНМУ. – З числа працівників професорсько-викладацького складу, які займаються лікувальною роботою на терапевтичних кафедрах університету та кафедрі анестезіології і реаніматології, таке бажання виявило 80 осіб. Щодо лікарів-інтернів, то вони згідно з чинним законодавством, не мають права самостійно надавати медичну допомогу, а можуть працювати виключно під керівництвом лікаря. Допомагати в медичних закладах зголосилося понад 25 лікарів-інтернів терапевтичного профілю. Студенти можуть бути тільки волонтерами і виконувати функції середнього медичного персоналу: медсестри, медбрата. Але це можуть робити виключно студенти 3-6 курсів. Студенти 1-2 курсів можуть допомагати тільки під час транспортування пацієнтів чи виконувати іншу технічну роботу. Університет готовий надавати таку допомогу у випадку різкого зростання кількості пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Станом на 15 березня, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, у Тернопільській області захворіло – 46668 осіб, одужало – 40836 осіб, померло – 648, в тому числі троє людей з інших областей.