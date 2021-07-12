Впродовж доби телефонні аферисти збагатилися за рахунок жителів Тернопільщини на суму понад 75 тисяч гривень. Вони маніпулювали довірою краян та спустошували їх електронні гаманці.

Аферисти діяли за наступною схемою: вони телефонували до потенційних жертв та представлялися співробітниками фінансових установ. Пройдисвіти повідомляли про несанкціоноване втручання в банківську систему, про можливість збільшення кредитного ліміту або ж просто просили уточнити персональні дані. Громадяни довіряли й розповідали все про що їх просили додзвонювачі. Як наслідок, троє мешканців області залишилися без своїх заощаджень. Найбільшу суму втратила мешканка Смиківців, з її електронного гаманця зняли понад 46 тисяч гривень. Ще двоє потерпілих позбулися 18 тисяч та 12 тисяч гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.