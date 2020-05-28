Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 27 травня в селі Касперівці Заліщицького району.

Інформацію про потерпілих на лінію “102” повідомив черговий лікар медзакладу. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що сімдесятичотирирічний водій автомобіля ВАЗ 21013 збив пішохода.

Під його колесами опинився заліщанин, 1940 року народження. Потерпілий переходив проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.