У вчиненні магазинної крадіжки тернопільські правоохоронці підозрюють 52-річного жителя обласного центру. Злодій виніс з торгового закладу м’ясо та готівку.

Повідомлення про вчинення злочину надійшло від власника крамниці. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що зловмисник забрався до приміщення, пошкодивши замки на пластикових дверях.

За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України місцевого жителя. Чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів, відбував покарання у місцях позбавлення волі. Однак достойного заробітку так і не знайшов, продовжив красти.

З торгового закладу злодій виніс 700 гривень та м’ясні вироби: ковбаси, консервацію.

Відомості про даний злочин внесені в ЄРДР відповідно до статті 185 частини 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення. Рецидивісту вкотре доведеться відповісти за скоєне, повідомляють у поліції.