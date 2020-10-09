Краєвиди рідного краю, а також морські та гірські пейзажі, натюрморти, портрети упродовж півстоліття відображає на полотні художних-аматор із Монастириська Михайло Тиханський.

У жовтні 2020 митець відзначатиме 70-літній ювілей. З цієї нагоди шостого жовтня у Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася його перша персональна виставка живопису.

– В експозиції представлено понад 50 творів, які подані ретроспективно від 1981 до 2020 року і дають уявлення про ріст і розвиток творчого потенціалу автора, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора з науково-просвітньої роботи Тернопільського обласного художнього музею. – Це олійні краєвиди околиць Монастирська, карпатські, морські пейзажі, натюрморти, портрети. Михайло Тиханський надихається красою рідного краю і це захоплення прослідковується у кожному творі. Художник також є Лауреатом обласної мистецької премії імені Ярослави Музики 2010 року.

Свої роботи Михайло Тиханський у художньому музеї представляв вже неодноразово, щоправда у складі збірних виставок. Цього ж разу відвідувачі закладу можуть ширше ознайомитися із його творчістю.

– Для виставки відібрав різні картини написані від початку творчої діяльності до цього часу, – розповів Михайло Тиханський. – Малюю з дитинства, пам’ятаю, що ще до школи не ходив, а вже малював, а професійно малярством замаюся вже 50 років. Переважно малюю природу, серед неї живу і вона мене надихає на творчість. Живу цією справою, не уявляю життя без творчості. Люблю відтворювати на полотні різні пори року, та найбільше подобається осінь.

У художньому музеї виставка діятиме упродовж двох тижнів, а пізніше буде експонуватися у Монастирську – рідному місті автора.

Ольга Трач

Фото зі сторінки художнього музею у Фейсбуці.



