До працівників Лановецького відділення поліції 14 грудня звернулася мешканка села Влащенці. Жінка повідомила про зникнення чоловіка.

70-річний житель району уранці, 10 грудня, покинув домівку, однак не повернувся. Поліцейські розпочали пошуки зниклого.

15 грудня на полі неподалік села поліцейські виявили краянина мертвим. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено, за попередніми даними чоловік помер від переохолодження.

Тіло чоловіка доправлено до районної лікарні для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.

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