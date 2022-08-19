Тепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі, згідно санкцій інкримінованої їй статті.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька села Настасів Тернопільського району. Зі слів потерпілої, вона залишила у закладі громадського харчування в Тернополі біля автовокзалу свій рюкзак з особистими речами та грошима. Коли ж через декілька хвилин повернулася, то працівниця закладу сказала, що нічого не бачила.

Поліцейські, переглянувши відео з камер спостереження, встановлених у кафе, з’ясували, що саме працівниця спокусилася на рюкзак з чужим майном – забутий наплічник вона заховала у комірці, а потерпілу обманула.

Відомості за фактом крадіжки поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.