Троє жінок ромської національності зайшли на подвір’я жителів одного із сіл Гусятинського району і запропонували купити у них годинники. Допоки двоє з них відволікали господарів розмовами, спільниця проникла до будинку та викрала звідти заощадження пенсіонерів.

Повідомлення про крадіжку грошей надійшло до співробітників Гусятинського відділення поліції від онука потерпілих. Чоловік розповів, що з будинку його родичів викрали 7 тисяч євро, 10 тисяч гривень та ювелірні вироби. Співробітники поліції виїхали на місце події.

Потерпілі – подружжя пенсіонерів, обом по 90 років. В обідню пору до них на подвір’я прийшли троє жінок. Почали пропонувати купити у них годинники. Допоки двоє візитерок наперебій відволікали увагу господарів, їхня спільниця непомітно зайшла до незачиненого будинку. Там знайшла сховок з грошима. Після цього усі троє втекли.

Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Місцеві жителі бачили незнайомих жінок ромської національності, які пересувалися селом на автомобілі з іноземною реєстрацією. Поліцейські передали орієнтування на транспортний засіб усім постам. Спрацювали оперативно – вже за годину автівку з лиходійками поліцейські зупинили у Підволочиському районі.

Правоохоронці встановили осіб зловмисниць – усі троє зареєстровані у Вінницькій області. В однієї з них вилучили гроші пенсіонерів. Наразі її затримано відповідно до статті 208 КПК. Спільниці теж дають свідчення поліцейським.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліцейські перевіряють зловмисниць на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.