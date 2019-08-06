Здавалося б, процес міття викон – зрозумілий та незмінний. Однак знаючи маленькі тонкощі, ви змусите свої вікна блищати.

Весна і перші ластівки − жінки з газетами − вже широко відчиняють вікна, щоб натерти їх до блиску друкарською фарбою. Знайома картина? Газети читають усе рідше, але у прибиранні все ще активно використовують. А які ж способи миття пропонує 21 століття?

Здавалося б, процес зрозумілий та незмінний. Однак знаючи маленькі тонкощі, ви змусите свої вікна блищати! Взявши лише кілька простих речей та уникаючи очевидних помилок, ви помиєте вікна ідеально та швидко. Ось декілька простих порад для бездоганно чистих вікон від експертів компанії Uberem.com.ua, які саме час випробувати:

Мийте вікна з усіх сторін. Перше і головне правило миття вікон: очищати шибки ззовні та зсередини. Сенсу у сяючій внутрішній стороні скла буде небагато, якщо за вікном залишаться бруд і розводи від дощів. Брудне вікно здатне затримувати понад 30% сонячного світла. Починайте мити вікно з зовнішнього боку. Це правило можна проігнорувати, якщо ви щасливий володар приватного будинку і можете приставити драбину до підвіконня ззовні. Якщо ж мова йде про вікна в міській квартирі, починати краще саме з зовнішньої сторони. За внутрішню ви будете притримуватися в процесі, і, якщо почати з неї, під кінець вона буде вся вкрита відбитками ваших пальців. Використовуйте рукавички. Гумові рукавички захистять ваші руки від контакту з мийними засобами, а чисту поверхню скла від ваших пальців. Ними також зручно притримувати скло зі зворотного боку, не залишаючи ніяких слідів.

Ідеальні вікна – це коли скло прозоре, а рама – білосніжна

І між гумок, і з усіх боків, і ручки, і фурнітура – ніде не має бути пилу та бруду. Багато хто вважає, що «вікна» дорівнює «скло», і миють тільки їх. Це небезпечна для здоров’я омана – протягом зими на рамах скупчується величезна кількість пилу. На гумках будівельна пилюка може зберігатися навіть роками, її рідко хто звідти вимиває.

Тому влітку, коли вікна часто відчиняють, увесь цей старий і новий пил летить до квартири. Начебто щойно помили підлогу, а на наступний день знову бруд, пил та пісок.

Тому вікна потрібно мити ретельно і з усіх боків – рами, між ними, гумки, шибки та підвіконня. Витративши 30 хвилин на одне вікно зараз, потім вам потрібно буде набагато рідше витирати пил і мити підлогу у всій квартирі – перевірено.

Вікна добре мити в похмуру погоду

Вийшло сонце і ви вирішили помити вікна? Це одна з найпоширеніших помилок, хороша погода зазвичай спонукає до цього багатьох. Крім того, на сонці більше видно бруд на склі, що тільки додає мотивації.

Однак, наслідки такого сплеску активності можуть бути не надто незадовільними. Під впливом сонячного світла використаний мийний засіб висихає дуже швидко і стікаючи по склу, утворює розводи. Вікна будуть, звичайно, чистими, але так набагато важче домогтися ефекту «прозорого скла».

Набагато кращий час для миття вікон – хмарний день або коли температура зовнішнього повітря не перевищує 21 градус за Цельсієм. Тим паче ви зможете на довше залишити засіб для чищення на склі, не турбуючись про розводи. Так що похмурий день – ідеальний для цього завдання.

Для миття вікон потрібно всього 5 простих речей

Є ще різні дорогі технологічні штуки для мийки, але якщо ви миєте вікна рідко, то цей набір підійде оптимально. Професійні клінери використовують наступне:

звичайна господарська ганчірочка;

кухонна губка;

щітка для миття вікон;

мийний засіб для скла;

серветка з мікрофібри.

Такої комбінації досить, щоб заощадити купу сил, грошей і часу на цьому занятті.

Щітка для миття вікон – дуже важлива річ

Багато хто ними нехтує та не користується, витираючи вікна газетами або мікрофібровими ганчірками в промислових масштабах. Адже в цьому випадку витрата ганчірок – колосальна.

Всі знають, що в кінці потрібно затерти вікно від розводів. І якщо ви не використовуєте спеціальну щітку, ваша ганчірочка для затирання дуже швидко намокає і виходить з ладу.

1 вікно = 1 нова ганчірка, приблизно так. У вас 10 вікон? Значить, вам потрібно приготувати 10 ганчірок, інакше у вас будуть розводи, все дуже просто. На фінальному етапі ганчірка повинна залишитись майже сухою до кінця мийки!

Тому щітка для миття вікон дуже заощаджує час та гроші, зберігаючи одну ганчірочку до кінця мийки всіх вікон в працездатному стані. Такі щітки можна знайти майже у кожному супермаркеті чи магазині промислових товарів. А ганчірочки вам обійдуться дорожче.

Причини розводів на склі

Розводи з’являються у трьох випадках:

Погано змили бруд і почали затирати.

Погано змили засіб і почали затирати.

Затираєте мокрою мікрофіброю.

Якщо робити усе правильно та послідовно – розводів не буде. І це дуже просто зробити.

Багато хто починає мити вікна так: пшикають спрей на скло, труть 2 хвилини – і готово! Ні, так не піде. Бо вікно так і залишається брудним – рами з кожним роком все чорніші й чорніші, що згодом стає дуже помітним та важко відмивається. З пилом та брудом на гумках те ж саме.

Тому починати потрібно з рам – мити їх з усіх боків, між ними, гумки, шибки, потім підвіконня та біля ручок, а у фіналі – самі ручки. Це тільки на перший погляд виснажливо, в реальності такий системний підхід заощадить купу часу, тому що вам не потрібно буде перемивати по сто разів одні й ті ж самі місця. Згодом ви зможете робити це з закритими очима й у темряві (якщо матимете бажання).

Спочатку підготовка

Просто водою без нічого 2-3 рази потрібно помити рами з двох сторін, між рамами, гуми та скло. Системно пройтися по периметру – 5 хвилин часу, і тепер ваше вікно готове до використання засобу.

Отже, спочатку миємо чистою водою, і тільки потім додаємо засіб, а не відразу. Не забуваємо, що погано змитий бруд – причина розводів.

Мити вікна потрібно ретельно

Далі все те ж саме вам потрібно виконати із мийним засобом. Засобом потрібно мити і скло, і рами. На рамах багато плям від пальців, тому просто розбризкайте його по всьому периметру.

Якщо спеціального засобу для вікон немає, а помити їх дуже хочеться прямо зараз, підійде й засіб для миття посуду. Вікна ідеально можна помити навіть милом, якщо взагалі нічого немає. Нанесіть його на губку і пройдіться один раз по всьому периметру – рами, шибки та все решта. Це займе не більше 5 хвилин.

Має утворитись багато піни. Ось таким у чорній піні вікно і має бути! Це гарантує вам хороший результат.

Тепер пора змивати. Потрібно зробити це два рази (щонайменше), допоки вода не залишатиметься чистою. Пам’ятаймо, що погано змитий засіб – ще одна причина розводів.

Після таких процедур вікно буде майже скрипіти. Воно вже ідеально чисте, але поки ще дуже мокре. Тому треба зібрати воду спеціальною щіткою для миття. Але якщо робити це зверху вниз, то вода буде стікати донизу і заливати підвіконня, тому зі сторони в сторону – оптимально на стандартному вікні.

Після щітки у вас залишиться тільки кілька місць для полірування – це скло на стику з рамою. Тут дуже важливо все акуратно затерти. І для цього вам потрібно лише 1-2 ганчірки з мікрофібри, а не цілий магазин. От і все. Насолоджуйтесь бездоганно чистими вікнами. Ефект від такого миття залишиться надовго, а ваша квартира буде сяяти та радувати вас зсередини і ззовні.