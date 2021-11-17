Уролог — лікар, який вивчає захворювання сечовивідних шляхів у чоловіків та жінок та статевої системи чоловіків. Традиційно у суспільстві все, що пов’язане з «нижньою частиною» тулуба, належить до тих речей, про які незручно говорити. Ми зібрали найнезручніші запитання до уролога й отримали на них відповіді.

З погляду здоров’я секс скоріш корисний чи шкідливий?

Секс безумовно корисний, коли він безпечний та приносить позитивні емоції. Безпечний секс — це захищений чи такий, що відбувається з постійним здоровим партнером. Секс буває небезпечним і навіть шкідливим, і не лише тоді, коли спричиняє незаплановану вагітність чи інфікування, а й тоді, коли емоції, пов’язані з ним, є руйнівними.

Імпотенція — коли бити на сполох?

Про еректильну дисфункцію говорять, коли проблеми з потенцією регулярно повторюються поза зв’язком із психоемоційним станом. Поодинокі випадки, особливо на тлі стресу, не є патологією — людина не робот і не може бути сексуально активною незалежно від того, що з нею відбувається. Якщо це трапляється зрідка, до лікаря можна не звертатися.

Чи правда, що всім чоловікам потрібен профілактичний масаж простати?

Ні. Зазвичай масаж простати виконується, коли потрібно отримати секрет передміхурової залози для діагностики Раніше він також активно використовувався з лікувальною метою, але користь сумнівна, до того ж зараз є лікарські препарати, які створюють той ефект, який очікувався від масажу. Як метод профілактики взагалі не потрібен.

Чи правда, що простатит виявляється чи не у всіх чоловіків?

Не правда. Простатит — це запалення передміхурової залози, зазвичай інфекційного походження. Зустрічається він не надто часто й добре піддається лікуванню, тому говорити про те, що ледь не всі хворі на невиліковний простатит, непраивльно.

Який розмір статевого члена вважається нормальним?

Немає чіткого поняття нормального розміру, а середній розмір у кожної раси різний. Для європейців він становить 12–13 см. Переважна більшість скарг на недостатній розмір статевого члена надумана, тому що заснована не на медичній нормі, а на порівнянні себе з героями фільмів для дорослих.

Чи виліковне чоловіче безпліддя?

Залежить від того, чим воно спричинене. Наприклад, деякі види обструктивного безпліддя, тобто спричиненого механічною перешкодою для потрапляння сперматозоїдів до еякуляту, виліковні — достатньо невеликого хірургічного втручання. Інші потребують тривалої терапії, також існують і невиліковні. Для відповіді на це запитання потрібно пройти медичне обстеження та з’ясувати причину.

Чи потрібно звертатися до уролога, якщо жодних скарг немає?

До 40 років у цьому немає потреби. Після 40 років значно зростають ризики появи урологічних захворювань, тож усім чоловікам рекомендовано проходити профілактичний огляд. Це потрібно, щоб виявити можливу патологію якомога раніше, до появи виражених симптомів. Профілактичний огляд проводиться раз на один-два роки. Рекомендовану частоту визначає уролог залежно від індивідуальних показань (сімейний анамнез, вік, супутні захворювання тощо).